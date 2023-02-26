Російська пропаганда видала нову фантазію про "оточення" українських воїнів у Бахмуті Донецької області.
Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, Z-канали розповсюдили черговий фейк про те, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний буцімто доповів президенту Володимиру Зеленському про тактичне оточення угруповання ЗСУ у Бахмуті.
"Центр стратегічних комунікацій попереджає, що це черговий фейк окупантів. Українські захисники продовжують утримувати місто та з успіхом нищать окупантів. Інформація про буцімто оточення міста є черговим маренням російських пропагандистів", - йдеться у повідомленні.
Оборона Бахмуту: основні дані
Російські військові продовжують зазнавати великих втрат у боях з ЗСУ. Українські військові ліквідували вже понад 148 тис. російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 148 тис. 130 осіб, з яких 660 знищено минулої доби.
Тривають наступальні дії РФ на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Вже кілька місяців триває оборона міста-фортеці Бахмуту. За останніми даними, на Бахмутський напрямок окупанти відправили близько 200 чеченців-спецпризначенців аби запобігти дезертирству мобілізованих.
За даними міністра оборони Олексія Резнікова, українські воїни щодня знищують 500 російських окупантів тільки на Бахмутському напрямку. Понад 900 росіян щодня отримують поранення.