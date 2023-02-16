Окупант також отримав орден мужності за вбивство українців.

ЗСУ "дембельнули" старшого лейтенанта окупаційних військ 26-річного Юрія Шнайдера. Він був серед військовослужбовців РФ, які знімалися у новорічному зверненні Путіна.

Про це пише офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц"). Ліквідацію окупанта підтверджують і російські ресурси. Прізвище Шнайдера з'явилося у зведенні пропагандистів 16 лютого.

Згідно з даними сайту Evocation, Шнайдер закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище. Жив у Красноярську і служив у Південному військовому окрузі.

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Окупант також отримав орден мужності за вбивство українців.

Новорічне звернення Путіна 2023 - що відомо

Напередодні Нового року Путін виступив перед росіянами в оточенні нібито військовослужбовців, які воюють проти України.

Разом з тим ЗМІ знайшли у лавах окупантів співробітників ФСО. "Або все здавати, або боротися. Але поки у нас є такі люди, як ви, звичайно, здавати нічого не можна, тільки боротися! Тільки вперед!" - звернувся Путін до масовки.

Війна новини - втрати РФ в Україні

З початку повномасштабного російського вторгнення ЗСУ ліквідували вже 140 460 окупантів, у тому числі за минулу добу втрати ворога склали ще +690 мертвих загарбників.

Відомо, що російські війська зазнали великих втрат під час невдалого наступу на Вугледарському напрямку. За інформацією військових, підтверджено розгром елітної 155-ї бригади морпіхів.

Також ЗСУ поділилися ефектними кадрами знищення російської важкої вогнеметної системи "Солнцепьок".

На думку військового оглядача Олександра Коваленка, є дві причини таких втрат окупантів. Зокрема, йдеться про втрати серед частково мобілізованих окупантів, якими доукомплектовують розбиті підрозділи кадрових військовослужбовців. Іншою причиною втрат живої сили противника є дефіцит техніки.

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