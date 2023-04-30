Кирило Буданов також заявив, що РФ може мобілізувати 20-22 тисячі осіб в місяць.

Приватні військові компанії з РФ та інші схожі формування роз'єднані. З цієї причини командування окупаційною армією прагне об'єднати їх під своїм крилом.

Такою думкою поділився керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов в інтерв'ю телеканалу PBS. Він заявив: "Росіяни прагнуть створити певну головну організацію, яка керуватиме і командуватиме всіма цими параміліарними формуваннями, тому що, очевидно, зараз серед них немає єдності".

Буданов також торкнувся тем мобілізації та військових злочинів. За його словами, Росія в місяць здатна призвати 20-22 тисячі осіб. А що стосується злочинів проти громадян України, за кожен з них рашистам доведеться відповідати.

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"Кожен, хто скоїв військові злочини або злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове згвалтування або вбивство цивільних і дітей, буде знайдений і знищений в будь-якій частині світу", — повідомив Буданов.

ПВК у війні проти України: остання інформація

Найвідоміша з них — це "Вагнер" під верховенством Євгена Пригожина. Вона бере участь у боях з перших місяців повномасштабного вторгнення Росії.

У РФ також почали виникати нові ПВК. Сюди, наприклад, відноситься "Потік", яка фінансується "Газпромом". Цих бойовиків ВСУ знищували під Бахмутом.

Прес-офіцер бригади Нацгвардії "Червона калина" Микола Коваль вказав на величезні втрати серед "вагнерівців" у Бахмуті. Поля вистелені трупами, які ніхто не забирає.

За словами Пригожина, під час останньої атаки найманці просунулися на 100 метрів, однак втратили 94 людини.

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