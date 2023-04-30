Найбільш розпіарена частина окупаційної армії наближається до свого зникнення.

"Група Вагнера" вже практично втратила свій вплив на перебіг бойових дій в Україні через високі втрати і відсутність поповнень.

Про це повідомив прес-офіцер бригади Нацгвардії "Червона калина" Микола Коваль в ефірі телемарафону.

"Стільки, скільки ми завдали їм втрат... Їм вже немає, звідки брати людей. Реально дуже багато у них втрат. Я просто бачу, що всі поля всіяні їх "вагнерівцями", найманцями, а їх ніхто не забирає. І воювати вже нікому", - заявив він.

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Вагнерівці на фронті в Україні

Активна участь "Групи Вагнера" в повномасштабній фазі війни на Донбасі почалася в квітні минулого року. Щоб наростити бойовий потенціал угруповання, його власник Євген Пригожин почав вербувати ув'язнених у російських в'язницях.

До середини зими чисельність угруповання досягла піку, коли її ряди поповнили до 50 тисяч колишніх в'язнів. Однак у січні через конфлікт з Міноборони Пригожина позбавили можливості вербувати ув'язнених, а втрати "вагнерівців" виявилися рекордними навіть за мірками російської армії.

Нещодавно Пригожин і сам допустив, що незабаром "Група Вагнера" може припинити існування.

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