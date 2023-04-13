На початку квітня захисник з побратимами підсилили 1-й механізований батальйон в боях за Бахмут.

В бою за Бахмут загинув 19-річний студент Національного університету "Києво-Могилянська академія" Іван "Фізик" Рибитва.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці вузу в соцмережі. Як розповіли в університеті, після початку повномасштабного вторгнення хлопець взяв академвідпустку з 1-го курсу спеціальності "Фізика" та пішов добровольцем у ДФТГ. Після звільнення Київської області, вийшов з ДФТГ і пройшов відбір у 3-тю Окрему штурмову бригаду, а в січні цього року вступив до лав ЗСУ. Пройшов навчання в Британії.

На початку квітня Іван із побратимами підсилили 1-й механізований батальйон в боях за Бахмут. "7 квітня, прийнявши бій, надаючи першу допомогу побратиму та евакуюючи його з поля бою, Іван потрапив під снайперський вогонь та отримав смертельне поранення в шию", - повідомили подробиці в університеті.

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Прощання з Іваном Рибитвою відбудеться у четвер 13 квітня о 10:00 годині. Місце: 1-й плац Києво-Могилянської Академії. Вхід через браму з Контрактової площі, навпроти Гостинного двору.

Загибель українських захисників під Бахмутом

7 березня у боях під Бахмутом загинув Дмитро Коцюбайло. "Да Вінчі" очолював власний підрозділ "Вовки Да Вінчі" і був першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання Героя України.

А 5 квітня у важкому бою на Донеччині загинув воїн 67 омбр ДУК 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Іван Ротар.

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