Російські поліцаї чотири години шукали нападника і не знайшли, після чого заявили, що це був самообстріл.

В Брянську поліцейські кілька годин шукали по всьому місту злочинця, який вистрілив у солдата, що охороняв військовий склад. З'ясувалося, що стрільцем був інший солдат з цієї ж частини, повідомляє телеграм-канал Baza.

Інцидент стався напередодні ввечері. На території військової частини пролунали два постріли, один військовослужбовець отримав поранення. У Брянську ввели план "Сирена" і почали розшукувати нападника – чоловіка, одягненого у все темне і зі зброєю.

Через чотири години безуспішних пошуків з'ясувалося, що ніхто на військову частину не нападав. Стрільцем виявився інший солдат - товариш по службі потерпілого. Стверджується, що він вистрілив випадково.

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Хто і навіщо вигадав історію з міфічним стрільцем, одягненим у все чорне, не уточнюється. Втім, не виключений варіант, що поліцейські вирішили списати інцидент на самих солдатів, щоб не шукати справжнього злочинця.

Інциденти з російськими солдатами в Росії

Бардак і анархія – звичайний стан російських силових органів. Так, напередодні стало відомо, що причиною вибуху і масштабної пожежі в ростовському прикордонуправлінні ФСБ стала спроба розібрати український безпілотник з порушенням всяких запобіжних заходів.

Примітно, що шана і повага до російських окупантів є тільки в офіційній риториці влади. Усередині російського суспільства нічого подібного немає. Наприклад, нещодавно в одному з нічних клубів РФ місцева охорона жорстоко побила "добровольця", який повернувся з війни в Україні. Прибула на виклик поліція також доклала руку до побиття. В результаті "визволитель" помер.

Втім, рашисти раді вбивати себе і самостійно. Як стало відомо з соцмереж, на навчальній військовій базі під Санкт-Петербургом загадково загинули троє курсантів. Перед смертю у них пішла піна з рота. Напередодні курсанти були в місті та, вочевидь, отруїлися скломоєм або іншою спиртовмісною отрутою.

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