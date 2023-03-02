Російські силовики намагаються встановити, хто скоїв "диверсію".

Росгвардію відправили в прикордонний район Брянської області РФ, куди, як стверджують російські політики і пропагандисти, сьогодні вранці вторглася "українська ДРГ".

Як пише пропагандистські агентство ТАСС з посиланням на очевидців, наразі "диверсанти" не виявляють ознак активності. Вважається, що вони могли залишити російську територію.

"На території РФ нікого з української групи вже немає, вони всі вийшли. Зараз йде пошук, можливо, залишилися бійці ЗСУ на нашій території", - сказав один зі співрозмовників агентства і додав, що звуків стрілянини більше не чути.

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Після того, як почали з'являтися повідомлення про "диверсію", прикордонний комітет Білорусі, яка також межує з Климовським районом Брянської області РФ, де розгорталися події, заявляв, що "кордон з Україною під їх пильною увагою", але про вихід "диверсантів" не повідомляв.

Readovka тим часом пише, що в цьому районі триває зачистка території Росгвардією, зокрема, лісосмуги, де нібито відбувся прорив.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що "силові відомства будуть встановлювати деталі події в Брянській області".

"Потрібно достеменно встановити, хто вчинив диверсію", – казав він.

Оновлено (14:53): Боєць Російського добровольчого корпусу, який взяв відповідальність за "диверсію" у коментарі виданню "Важные истории", підтвердив, що група залишила область.

"Я щойно звідти. Нас на цьому завданні було 45 людей. Зайшли, відзняли, зробили засідку на дві БМП. Дітей постраждалих я не бачив. Але був один потерпілий прикордонник. Жодних заручників не брали", – заявив боєць на умовах анонімності.

Диверсанти в Брянській області Росії - що відомо

Вранці 2 березня російська пропаганда почала поширювати численні повідомлення про напад диверсантів у прикордонній Брянській області.

Повідомлялося про десятки озброєних осіб, які прорвалися в села, що знаходяться біля самого кордону з Україною – Сушани і Любечани (Климовський район). ФСБ згодом заявила, що тут проводяться "заходи зі знищення озброєних українських націоналістів, які порушили державний кордон".

Російські пропагандистські медіа інформували то про захоплення заручників, то про обстріли мирних жителів і шкільних автобусів, то про підрив інфраструктурних об'єктів. Зокрема, названа місцевою мешканкою жінка заявляла пропагандистам, що "диверсанти" були "з гранатометами, автоматами, листівками".

Згодом Російський добровольчий корпус у складі Інтернаціонального легіону ЗСУ, що складається з російських добровольців, які воюють за Україну, взяв на себе відповідальність за те, що відбувається в Брянській області. На відео з Сушан бійці закликали росіян до бунту і заявили, що "прийшли сюди не як ДРГ, а як визвольна армія на свою рідну землю". Вони також сказали, що повідомлення про вбивства дітей, заручників та інше не відповідають дійсності.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав повідомлення про "українські ДРГ" "класичною провокацією" і додав, що партизанський рух в РФ стає сильнішим і агресивнішим. У свою чергу представник української розвідки Андрій Юсов сказав про "продовження трансформації Росії, її очищення і звільнення від диктатури Путіна", коментуючи новини з Брянської області.

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