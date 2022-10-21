У РНБО припустили, якщо буде необхідність у додатковій мобілізації, проблем з цим не буде.

В Україні відсутні проблеми з мобілізацією і нині триває її третя хвиля.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі ток-шоу "Говорить Великий Львів".

За його словами, "мобілізація йде за планом".

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Коментуючи ймовірну потребу збільшити кількість мобілізованих, секретар РНБО уточнив, що це питання регулярно розглядається на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

"Щоразу доповідають про кількість військових, яких ми запросили до лав ЗСУ для підготовки для захисту нашої країни. Проблем немає, і якщо буде необхідність у додатковій мобілізації, впевнений, що проблем не буде", - зазначив Данілов.

Мобілізація в Україні

РФ без оголошення війни рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну. В той же день в нашій країні було оголошено мобілізацію. Російська влада розраховувала за кілька днів розібратися з Україною, але отримала гідну відсіч ЗСУ.

За словами начальника Управління персоналу штабу Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, вручення повістки громадянину України у будь-якому місці, не забороненому законом, не означає миттєвого призову в армію. Воно необхідне в першу чергу для того, щоб людина стала на військовий облік.

У Міноборони заявили, що мобілізація триватиме стільки, скільки необхідно, щоб доукомлектувати всі підрозділи, що ведуть оборону держави від окупантів.

Військовозобов'язані в Україні мають законну можливість відмовитися від отримання повістки, однак це можна зробити лише в декількох випадках.

Раніше Верховна Рада України ухвалила закон, згідно з яким наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років стане підставою для звільнення від служби.

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