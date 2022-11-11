Росіяни завчасно готувалися до втечі, проте забрати награбоване не встигли.

Українська армія має успіхи на Херсонщині, звідки окупанти тікали поспіхом, хоча й готувалися до втечі заздалегідь. Так, на узбіччях доріг вже звільнених населених пунктів області військові бачать розбиті вантажівки з пральними вантажівками.

Як повідомляється у новому сюжеті ТСН, рашисти хотіли вивозити награбоване, проте не встигли. Окупантів цікавило не збереження своєї військової техніки, а мародерство.

Мешканці вже звільнених населених пунктів радіють, коли бачать ЗСУ. Люди не стримують сльози, вони вибігають на вулиці та вітають військових. Вже починають з'являтися сумні історії про те, що рашисти вбивали та катували мирне населення.

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Люди поспішають усе розповісти ЗСУ, вони допомагають їм та повідомляють, де саме жили окупанти та які будинки потрібно перевірити. А на узбіччях доріг можна побачити чимало розбитих автівок, окупанти тікали, проте їх наздогнала "кара" ЗСУ.

Звільнення Херсонщини: що відомо

11 листопада, як вже повідомляв УНІАН, стало зрозуміло, що у Херсоні чекають на ЗСУ. Над будівлею ОДА з'явився прапор України, згодом у мережі почали з'являтися відео з військовими, які були поряд з містом.

Першими офіційно, хоча й обережно, інформацію про звільнення Херсона прокоментували в ОК "Південь". Згодом Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що українські військові заходять в окупований з початку березня Херсон.

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