Очільник ГУР неодноразово ставав об'єктом пропагандистських атак росіян.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов назвав найабсурдніший фейк, який проти нього створювала російська пропаганда.

"На мій погляд, найабсурдніший фейк був, коли минулого року сказали, що мене вбили. З'явилися фото, де я разом із послом Японії, тоді вони (росіяни — УНІАН) його розібрали, в мережі поширили фото з такими приписками: "Тут в нього такий нахил", "Тут немає тіні", - розповів Буданов під час форуму Kyiv Stratcom Forum 2024.

Керівник ГУР нагадав, що тоді російська пропаганда активніше за все розганяла дві версії. За першою з них, Буданов нібито "ледве живий, у корсеті", "його просто як мумію тримають, підтримують, щоб не впав". За другою версією, на фото нібито голограма, а не власне шеф української розвідки.

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Російські фейки про Буданова

Кілька місяців тому російські пропагандисти запустили фейк про те, що очільник української розвідки нібито перебуває у німецькій клініці після "поранення". За їхніми словами, він "у комі".

18 червня німецьке видання Stern, яке рашисти називали першоджерелом інформації про поранення Буданова, спростувало цей російський фейк.

19 червня Буданов з усмішкою на обличчі прокоментував виданню Kyiv Post заяви пропагандистських ЗМІ РФ про його смерть. Він пожартував, що в Україні формується "загін безсмертних", які будуть переслідувати росіян у страшних снах.

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