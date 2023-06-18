Роспропаганда посилалася на нібито матеріал німецького журналу.

Німецьке видання Stern спростувало черговий російський фейк про поранення глави української розвідки Кирила Буданова й те, що він нібито перебуває у комі.

На сайті журнал відреагував на те, що росіяни нібито видали Stern за першоджерело. Втім, все це не більш ніж вигадка.

"Російські пропагандисти з посиланням на Stern стверджують, що глава української спецслужби перебуває в комі в лікарні Берліна. Але повідомлення вигадане", - зазначило видання.

Наголошується, що "жодного такого повідомлення Stern не публікував".

Що передувало

Вчора російські пропагандисти запустили фейк про те, що очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов нібито перебуває у німецькій клініці після "поранення". Ба більше, кремлівські рупори заявляють, що він "у комі".

Дезінформаційну кампанію підтримали практично усі топ-пропагандисти, "воєнкори" та Z-канали, зокрема й Володимир Соловйов. Усі вони в один голос і майже ідентичним текстом заявляють, що "Буданов у комі". Цю інформацію нібито "злили" медики німецькому журналу Stern. Втім, видання не писало про це й слова.

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