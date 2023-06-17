Пропагандисти для правдоподібності вигадали собі першоджерело, але нічого не вийшло.

Російські пропагандисти запустили фейк про те, що очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов нібито перебуває у німецькій клініці після "поранення". Ба більше, кремлівські рупори заявляють, що він "у комі".

Дезінформаційну кампанію підтримали практично усі топ-пропагандисти, "воєнкори" та Z-канали, зокрема й Володимир Соловйов. Усі вони в один голос і майже ідентичним текстом заявляють, що "Буданов у комі". Цю інформацію нібито "злили" медики німецькому журналу Stern. Втім, видання не писало про це й слова.

Фейк підхопило пропагандистське видання "Украина.ру", а за ним й інші про "інфосмітники" РФ. Однак за кілька годин так звані "журналісти" вирішили перевірити першоджерело, а його раптом нема. На каналі з'явилося спростування інформації - там її назвали "недостовірною".

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Інші фейки роспропаганди

Нещодавно в РФ поширювали фейк про нібито загибель Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. ІПСО ворог запустив, відколи з'явилась інформація, що генерал буде змушений пропустити зустріч з військовим комітетом НАТО через складну ситуацію на фронті.

25 травня офіцер ЗСУ Штефан опублікував відео із Залужним. На відео Головнокомандувач ЗСУ дякує українцям і зазначає, що Україна здобуде перемогу. Але росіяни відреагували на свіжі фото та відео з генералом новими фейками. До прикладу, пропагандист Соловйова Карнаухов опублікував фото нібито вбитого Залужного, проте цим "Залужним" виявився мертвий окупант з георгіївською стрічкою на грудях і у типовій для росіян військовій формі.

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