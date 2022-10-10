Відзначається, що це угруповання існує вже 20 років.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про розгортання спільного з Російською Федерацією регіонального угруповання військ. Нібито для країни є загроза.

Про це пише Білоруський Гаюн.

"У зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави ми домовилися про розгортання регіонального угруповання Російської Федерації і Республіки Білорусь. Це все за нашими документами. Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо задіяти угруповання Союзної держави. Основа (я завжди про це говорив) цього угруповання - армія, Збройні сили Республіки Білорусь. Мушу вас інформувати, що формування цього угруповання розпочалося. Воно йде вже, по-моєму, протягом двох днів. Віддано було моє розпорядження, щоб ми приступили до формування цього угруповання", - заявив Лукашенко

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За словами аналітиків, ця заява нічого не означає. Згідно зі статтею 17 Договору про створення Союзної держави від 8 грудня 1999 року, до виключного ведення Союзної держави відносяться, в тому числі функціонування регіонального угруповання військ.

Згідно з пунктом 5 військової доктрини Союзної держави 2021 року, регіональне угруповання військ Білорусі РФ – це "розташовані в мирний час або розгорнуті в період наростання військової загрози в регіоні для відбиття можливої агресії органи управління і війська ЗС РБ і ЗС РФ, а також інші військові формування сторін, застосування яких заплановано за єдиним задумом і планом".

У бюджетах так званої "Союзної держави" передбачені видатки на забезпечення регіонального угруповання військ. Так, у 2020 році гроші витрачали на вдосконалення об'єктів військової інфраструктури, а також на забезпечення функціонування регіонального угруповання військ.

У той же час в Положенні про Генштаб ЗС Білорусі зазначено, що основними його завданнями є "планування спільного застосування Збройних Сил, інших військ і військових формувань, у тому числі виділених до складу регіонального угруповання військ Білорусі та Росії, і організація всіх видів стратегічного забезпечення такого застосування. Таким чином, "регіональне угруповання" існує вже більше 20 років.

"З урахуванням рівня впливу РФ на військове керівництва режиму Лукашенка, заяву про розгортання "угруповання військ" можна розглядати з політичної, а не військової точки зору. З одного боку, ще більше "замазати" режим Лукашенка у війні РФ, а з іншого — "понервувати" Україну і країни Заходу, і виконати "союзницький обов'язок" перед РФ", - йдеться в повідомленні.

Ракетний удар по Україні - що відомо

Російські окупанти влаштували масований обстріл українських міст вранці 10 жовтня. Були зафіксовані" Прильоти " по центру Києва, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській, Житомирській та іншим областям.

Російський диктатор Володимир Путін визнавши нанесення удару по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури. Він пригрозив Україні новими ударами, фактично визнавши, що ранковий терор українських міст пов'язаний з підривом Кримського моста.

Відомо, що Україну атакували високоточними ракетами. Зокрема, ракети Х101 і Х555 запускали зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського регіону. Також застосували ракети "Калібр" з Чорного моря," Іскандер"," з-300 "і"Торнадо".

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