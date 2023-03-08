Нед Прайс зазначив, що це не перше свідчення звірств Росії.

Державному департаменту Сполучених Штатів Америки відомо про жахливе відео страти беззбройного українського військовослужбовця.

Про це заявив офіційний представник Держдепу Нед Прайс, пише CNN. "Від страшної картини того, як цього беззбройного українця страчують після простої заяви "Слава Україні", просто перехоплює дух, це варварство", - сказав він на брифінгу.

Прайс зазначив, що Росія зневажає основні правила війни, елементарні людяність і порядність, коли її війська беруть участь у подібних звірствах. "Ми вважаємо, що Росії має бути соромно за себе", - заявив він.

Відео дня

У Держдепі підкреслили, що це не перше свідчення звірств Росії в Україні. "На жаль, це, ймовірно, буде не останній підрахунок, який наші українські партнери ведуть про потенційні звірства військових злочинів, що нараховує зараз десятки тисяч фактів", - сказав Прайс.

Розстріл українського військовослужбовця

Нагадаємо, що в понеділок в мережі з'явилося відео страти українського військовослужбовця окупантами. Останніми словами захисника України було: "Слава Україні!".

У МЗС України закликали прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана розслідувати цей військовий злочин.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

У 30-ій окремій механізованій бригаді ім. князя Костянтина Острозького вважають, що вбитим може бути Тимофій Шадура.

Водночас журналіст Юрій Бутусов повідомив, що окупанти могли розстріляти бійця 119 бригади ТрО Олександра Марцієвського.

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