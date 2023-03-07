Так чинять нікчемні вбивці, але не воїни, - заявили у Генштабі.

Генеральний штаб Збройних сил України відреагував на розстріл росіянами беззбройного українського захисника за слова "Слава Україні!".

"Розстріл беззбройного полоненого – цинічне й зухвале нехтування Нормами міжнародного гуманітарного права та звичаїв війни. Так вчиняють нікчемні вбивці, але не воїни. Російські окупанти вкотре засвідчили, що головною їхньою метою в Україні є лише звіряче винищення українців", - говориться у повідомленні Генштабу.

Зазначається, що особу мужнього українського воїна попередньо встановлено, його звуть Тимофій Шадура, остаточну відповідь дадуть експерти.

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"Жодна смерть нашого воїна не залишиться без відплати. Але ми зробимо це у законний та справедливий спосіб – на полі бою, в суді або в міжнародному трибуналі. З холодною головою, з дотриманням правил війни та з честю ми обов’язково помстимося за кожного", - заявили у Генштабі.

Розстріл українського військового за слова "Слава Україні!" - що повідомлялося

6 березня у мережі з'явилося відео, на якому росіяни по-звірячому розстрілюють беззбройного українського воїна після того, як він вимовив: "Слава Україні!".

7 березня 30-та окрема механізована бригада ім.князя Костянтина Острозького повідомила, що, за попередніми даними, розстріляного українського військовослужбовця звуть Тимофій Шадура.