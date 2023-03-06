Генпрокурор пообіцяв, що за злочином обов'язково буде кара.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом розстрілу беззбройного українського військовополоненого за ст. 438 ч. 2 ККУ - порушення законів та звичаїв війни.

Як повідомив у Facebook генеральний прокурор Андрій Костін, провадження зареєструвало Головне слідче управління СБУ. Процесуальне керівництво здійснюватимуть прокурори Офісу Генерального прокурора.

"Навіть у війни є закони. Є норми міжнародного права, якими систематично нехтує злочинний російський режим. Та рано чи пізно за злочином буде кара. Усі причетні відповідатимуть перед Законом", - підсумував генпрокурор.

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Розстріл беззбройного українського полоненого

Сьогодні в мережі з'явилося жахливе відео розстрілу українського військового, який потрапив у полон до російських окупантів. На кадрах боєць стоїть цілком спокійно й курить, голос за кадром говорить: "Знімай його". В останні миті свого життя український полонений промовляє "Слава Україні!".

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на резонансне відео з розстрілом беззбройного українського військового. Він заявив, що відправив ролик міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам.

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