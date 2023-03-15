Вчителі мають після роботи вивчати конституцію РФ.

У Херсонській області російські окупанти примушують вчителів та дітей виконувати гімн Росії під час перерви між уроками.

Як повідомляють у Центрі національного спротиву, така пропагандистська робота ведеться у селі Стрілкове (Генічеський район). Окупаційна адміністрація наказує працівникам та учням закладів освіти виконувати гімн та вивчати конституцію Російської Федерації.

У Центрі нагадують і про обов'язкові позакласні заняття, які називають "Разговоры о важном". Їх проводять класні керівники з "патріотичними" методичками. Водночас школярам забороняють відвідувати українські онлайн-уроки, погрожуючи батькам штрафами.

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"Окупантам надважливо створювати у свідомості людей світ задзеркалля для виправдання шкоди, яку наносить російська воєнна машина. Відтак заклади освіти на ТОТ перетворились в осередки пропаганди, яка не має нічого спільного з навчанням", - відзначається у повідомленні.

Російська пропаганда в українських школах

Нагадаємо, що під час "Разговоров о важном" школярам розповідають, що Росія "рятує їх від нацистів", а українські території насправді "завжди були російськими".

Нещодавно мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що маленький українець заспівав на уроці гімн України, коли від них вимагали виконати російський.

За даними уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубинця, Росія відкриває на окупованих територіях відділення "юнармії".

А у Маріуполі у дітей в телефонах шукають проукраїнські групи та "нацистську" символіку, повідомляли у міськраді міста.

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