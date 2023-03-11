Діти зараз змушені ходити до окупованих шкіл.

Жителі тимчасово окупованого Мелітополя з нетерпінням чекають на звільнення від загарбників. П'ятикласник заспівав гімн України, коли школярів заставляли виконати російський.

"Діти змушені ходити до окупованих шкіл. Минулого тижня загарбники змушували учнів виконувати гімн Росії. Втім один з п'ятикласників заспівав рідний "Ще не вмерла України", – повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

За його словами, батьків хлопчика викликали до школи та до комендатури, але це патріотичні мелітопольці, які чекають на звільнення.

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Ситуація в Мелітополі - що відомо

Російські окупанти завозять у Мелітополь лікарів і вчителів з Російської Федерації, в тому числі й з Дагестану. "Російські викладачі" ламаною російською мовою жалілися, що діти в Запорізькій області говорять виключно українською мовою.

При цьому вони розповідали, що шкільна програма не розрахована на російськомовних дітей, а українські школярі нібито не знають елементарного. Крім того, жінка в хіджабі заявила, що для школярів "російська мова як іноземна, прямо на рівні англійської".

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