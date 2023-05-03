Існує раціональне пояснення, чому для корумпованих чиновників вигідна ця операція.

Імітація "атаки" на Кремль - це спосіб приховати корупцію серед російських військових та чиновників, ніж приносить якусь користь. Крім того, тепер в Росії "закрутять гайки".

Про це заявив радник глави Міноборони Олексій Копитько. За його словами, заяви Кремля про нібито "атаку українського безпілотника" "федеральною операцією "Ы". Байки про збитки від атак непізнаних дронів допомагають приховати шкоду, завдану крадіжкою самих російських чиновників.

"Це універсальний спосіб пояснити та списати будь-які збитки. Можна роками красти, а потім бац – "прилітає" рятівний безпілотник", – пише Копитько.

Радник міністра також вважає, що у Кремлі розуміють, що ніякі "бендерівці" не зможуть завдати таких збитків, як свої ж росіяни. Він натякнув, що багато росіян за гроші готові запустити дрон з вибухівкою на Кремль.

Крім того, Копитько нагадав, що Кремль зараз вводить все нові обмеження саме щодо росіян, тому що "у конкретному випадку набагато небезпечніший безпілотник, який летить п'ять кілометрів, а не тисячу".

"Атака" на Кремль

Сьогодні Росія заявила, що Україна здійснила спробу вбити Путіна. Військові і спецслужби нібито вивели з ладу два безпілотники, які атакували Кремль, постраждалих немає.

Україна свою причетність заперечує, а у США, коментуючи ситуацію, заявили, що Україна може сама вирішувати, як себе захищати.

Пропагандисти влаштували непідробну істерику через нібито удари українськими безпілотниками по Кремлю. Водночас українці на "бавовну" реагують мемами. Найцікавіші з них - у підбірці УНІАН.

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