Разом з тим, американців не попереджували про цю атаку.

США відреагували на "атаку" безпілотників на Кремль, наголосивши, що Україна сама вирішує, як саме їй захищатись.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Washington Post. При цьому він скептично оцінює правдивість заяв Кремля про нібито "замах" на Путіна.

"Що стосується України, яка зазнає щоденних нападів, то вона сама має право вирішувати, як їй захищатися", - заявив Блінкен.

Держсекретар наголосив, що США важко коментувати чи міркувати про цю ситуацію, не знаючи реальних фактів.

Разом з тим, канал CNN з посиланням на анонімного американського чиновника повідомляє, що США збирають інформацію щодо ймовірного удару безпілотника по Кремлю. США ніхто не попереджав про таку атаку.

"Хай би що сталося, попереднього попередження не було", - сказав чиновник.

"Бавовна" у Кремлі

3 травня Кремль влаштував справжню істерику заявивши про те, що Україна здійснила спробу вбити Путіна. Військові і спецслужби нібито вивели з ладу два безпілотники, які атакували Кремль, постраждалих немає.

Пропагандисти влаштували непідробну істерику через нібито удари українськими безпілотниками по Кремлю. Водночас українці на "бавовну" реагують мемами. Найцікавіші з них - у підбірці УНІАН.

Тим часом ватажок "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що йому абсолютно байдуже на удари нібито українськими безпілотниками по Кремлю. Його більше цікавлять боєприпаси, які не дають його найманцям.

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