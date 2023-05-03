Українці жартують, що безпілотники ніколи не закінчаться.

Новина про удари безпілотниками по Кремлю спровокувала мемний вибух серед українських користувачів. Мережу заполонино безліч дотепних жартів та мемів.

УНІАН підготував підбірку найвеселіших мемів про удари по Кремлю.

Деякі користувачі натякають, що до "бавовни" причетні українські спецслужби. Крім того, усі підтверджують, що горить Кремль дуже гарно. Детальніше про реакції українців - у підбірці.

Відео дня

"Бавовна" у Кремлі

3 травня Росія звинуватила Україну в спробі завдати удару по Кремлю. Військові і спецслужби нібито вивели з ладу два безпілотники, які атакували Кремль, постраждалих немає.

Кремль розцінює нібито "спробу удару" як сплановану терористичну акцію і замах на президента РФ напередодні Дня Перемоги. Водночас у мережі поширюють відео нібито вибухів у Москві у ніч на 3 травня. Проте достовірних даних щодо цього немає.

Тим часом російські топ-пропагандисти влаштували непідробну істерику через нібито удари українськими безпілотниками по Кремлю. Вони погрожують відповіддю.

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