Кремлівські рупори вибухнули погрозами по удари у відповідь.

Російські топ-пропагандисти влаштували непідробну істерику через нібито удари українськими безпілотниками по Кремлю в ніч на 3 травня.

Реакції пропагандистів з'являлися одна за одному синхронно із реакцією прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова. УНІАН зібрав нійцікавіші реакцію кремлівських рупорів.

Одним з перших "замах на Путіна", як називають атаку в Кремлі, прокометував топ-пропагандист Володимир Соловйов. Цій темі божевільний прислужник Путіна присвятив кілька публікацій.

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"Ну тепер уже можна знести Банкову?", - написав Соловйов відразу після заяв Пєскова про "атаку БПЛА на Кремль".

Згодом він придумав ще трохи маячні, заявивши, що "Зеленський втік до Фінляндії, щоб уникнути моментальної відповіді". На останок з'явилася ще порція погроз.

"Якщо якісь гарантії особистої безпеки і давалися Зеленському, про що говорив колишній прем'єр-міністр Ізраїлю, то наразі про них "укрофюрер" може забути", - заявив Соловйов.

Його колега "по цеху" Маргарита Симоньян була більш стриманою.

"Може, тепер почнеться по-справжньому?", - скромно спитала вона.

Ще одна топ-пропагандистка Ольга Скабєєва, схоже, втратила дар мови, побачивши, як горить Кремль. Вона опублікувала кадри падіння літального об'єкта на Кремль та загоряння, що виникло внаслідок цього.

"У це складно повірити", - зазначила пропагадистка, коментуючи кадри.

Пропагандист Антон Красовський розмріявся, що після цих атак Росія може здійснити замах на українського лідера Володимира Зеленського.

"Але це все одно ще не червона лінія, правда? Чи не привід для того, щоб назвати війну війною? Щоб почати її вести.Чи не привід, щоб прицільно збити літак Зеленського (він якраз там якось розлітався). Ні, це звичайно досі мало. Все не те", - прокоментував Красовський.

Деякі пропагандисти більш детально підійшли до коментування нібито атаки українських безпілотників. Так зробив Олександр Коц. Він прогнозує, що Росія нібито відреагує на це протокольно.

"Чесно кажучи, я зараз не бачу великого сенсу навіть бити по Банковій чи якійсь іншій важливій цегляній будівлі. Це тепер уже махання кулаками після бійки. Треба не кримінальні справи заводити на тих, хто робить замах на нашого президента, на наших журналістів, на тих, хто щодня вбиває донеччан. Їх треба знищувати. Бити не по центрах, а по людях, які приймають рішення. Методично, планомірно та безжально. Противник на нашій території цим займається системно", - в істериці написав Коц.

Ще один пропагандистський канал "Старший Едді", що нібито український удар по Кремлю не став несподіванкою для "розумних росіян".

"Удар х*хлів по Кремлю міг стати несподіванкою тільки для тих, хто перебуває у солодкій впевненості, яку навіяли "військові експерти". Люди, які знають можливості хохлу і так чи інакше занурені в хід СВО, взагалі не сумнівалися у можливості Києва атакувати Кремль", - пишуть пропагандисти.

Автор каналу натякнув, що треба "закінчувати" із мостами через Дніпро і критичною інфраструктурою України.

"Кремль не атакували вже 80 років. Востаннє це робила найдосконаліша на той момент військова машина у світі і наші діди змогли зламати їй хребет", - пафосно підсумував автор каналу.

Удари по Кремлі

У прес-службі Путіна звинуватили Україну в спробі завдати удару по Кремлю. Стверджується, що російські військові і спецслужби нібито вивели з ладу два безпілотники, які атакували Кремль, постраждалих немає.

"Росія залишає за собою право відповісти на спробу удару по Кремлю де і коли вважатиме за потрібне", - погрожують у Путіна.

Кремль розцінює нібито "спробу удару" як сплановану терористичну акцію і замах на президента РФ напередодні Дня Перемоги.

Водночас у мережі поширюють відео нібито вибухів у Москві у ніч на 3 травня. Проте достовірних даних щодо цього немає.

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