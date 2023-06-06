Комплекс розмістили в Мінській області.

Росія передала Білорусі вже кілька зенітних ракетних систем (ЗРС) великої та середньої дальності С-400. Один з них несе бойове чергування в Мінській області, встановив проект "Беларускі Гаюн".

Міністр оборони Віктора Хренін здійснив візит до місця, де був поставлений зенітний ракетний комплекс С-400, та "оцінив процес підготовки підрозділу до на бойового чергування, в тому числі здатність особового складу до виконання завдань за призначенням, а також готовність озброєння і військової техніки".

Журналісти проаналізували фото і відео, опубліковані Міноборони Білорусі після візиту, і з'ясували, що його встановили в Мінській області.

Відео дня

"Аналіз фото і відео, опублікованих МО РБ, показав, що Хренін сьогодні відвідав розташування 6-го зенітного ракетного дивізіону 15-ї зенітної ракетної бригади, розташованого в околицях села Дуброва (Смолевицький район, Мінська область). Відповідно, саме на озброєння 6-го дивізіону 15-ї бригади надійшов отриманий з РФ комплект ЗРК С-400", – йдеться в повідомленні.

Село Дуброва розташоване на північному заході від Мінська, за 260 кілометрів від українського кордону.

Російські С-400 в Білорусі - що потрібно знати

Наприкінці минулого року в Білорусі заявили, що перші отримані від РФ комплекси С-400 і "Іскандер" поставлені на бойове чергування. У березні білоруські силовики злили пересування російських ЗРК С-400, показавши їх на відео з нібито затриманням екстремістів.

Майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман висловлював думку, що окупанти можуть використовувати розташовані в Білорусі С-400, призначені для знищення засобів повітряно-космічного нападу, для провокацій проти України.

Військовий експерт Олег Жданов прогнозував, що є загроза ударів ракетами С-400 з території Білорусі по Київській області – у відповідь на контрнаступ українських сил.

РФ вже била по Україні ракетами С-400, але зі своєї території.

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