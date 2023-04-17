Це пов'язано з початком сільськогосподарських робіт в прифронтових і деокупованих районах.

З приходом весни і потепління в Україні може зрости число інцидентів, пов'язаних з підривом людей на мінах. Це пов'язано зі збільшенням кількості сільськогосподарських робіт, зокрема — в прифронтових і деокупованих районах країни.

Таким висновком поділилися експерти британської розвідки у щоденному звіті про війну в Україні. Вони написали: "Щодня в Україні продовжують надходити повідомлення про жертви серед цивільного населення, пов'язані з мінами. Найбільш постраждалими районами є Херсонська та Харківська області: території, раніше окуповані Росією. З приходом весни і збільшенням числа людей, що займаються сільськогосподарською діяльністю, ризик інцидентів з мінами серед цивільного населення зросте".

Як повідомили в розвідці, з початку повномасштабного вторгнення було зареєстровано понад 750 жителів, які постраждали від мін. У кожному 8 випадку підривалася дитина. Експерти припускають, що для повного розмінування Україні знадобиться не менше 10 років.

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Підриви на мінах: останні випадки

Поблизу села Сподобівка Куп'янського району та у Рубіжному Чугуївського району 11 Квітня підірвалися двоє жителів. Це були чоловіки у віці 32 і 48 років відповідно. Обидва вижили, але отримали поранення.

Наприкінці березня в Харківській області на міні підірвався автомобіль. Водій загинув прямо на місці інциденту.

На Херсонщині наприкінці лютого чоловік рубав дрова у лісосмузі та натрапив на міну окупантів. Через вибух він позбувся частини правої ноги.

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