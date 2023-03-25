Інцидент стався в селі Шестаково Чугуївського району.

У Харківській області місцевий водій став черговою жертвою російського снаряда: чоловік випадково наїхав на міну й підірвався на смерть.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, а також за фактом умисного вбивства (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 25 березня в с. Шестакове Чугуївського району автомобіль під керуванням 70-річного водія наїхав на протитанкову міну і підірвався. Чоловік помер на місці.

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Українці стають жертвами військових снарядів через вторгнення РФ

Нагадаємо, що через вторгнення РФ та частина територій України, куди вдалося дістатися окупантам, всіяна мінами, снарядами та іншими вибухонебезпечними пристроями. Адже часто при відході з тих чи інших територій, солдати РФ залишають за собою "смертельні подарунки" для цивільного населення.

Сьогодні вранці в с. Щурівка Ізюмського району Харківської області 55-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої біля річки. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Також 23 березня аналогічна трагедія сталася в Куп'янському районі. Там на російській міні в лісосмузі підірвався чоловік.

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