У Харківській області двоє людей постраждали внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Один із інцидентів трапився в селищі Слобожанське. Там чоловік підірвався та отримав важку травму при спробі розібрати невідомий предмет.
А в Ізюмі на території центрального кладовища 53-річна жінка наступила на протипіхотну міну типу "Пелюстка". Її госпіталізовано з мінно-вибуховою травмою.
"Зараз постраждалим медики надають усю необхідну допомогу", - написав Синєгубов.
Голова ОВА закликав громадян бути дуже уважними і обережними; не відвідувати лісів, полів, берегів водойм та не виходити на узбіччя доріг, а також цвинтарів та інших неперевірених саперами територій. У разі виявлення будь-якого предмета, схожого на вибухонебезпечний, його в жодному разі не можна торкатися.
Підриви на мінах - новини
Як повідомляв УНІАН, 7 квітня біля села Миколаївка у Харківській області через вибух невідомого предмета було поранено трьох людей.
А 5 квітня на Харківщині сталося ще два випадки підриву людей на ворожих вибухонебезпечних предметах. Постраждали 16-річний хлопець, який був госпіталізований в стані середньої тяжкості, а також 25-річний співробітник ДСНС, котрий отримав вибухові травми.
Ще раніше, 1 квітня, на Харківщині на власному подвір’ї на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік. Він залишився живий, але отримав поранення.