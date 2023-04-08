Одна з постраждалих наступила на протипіхотну міну типу "Пелюстка" на території кладовища.

У Харківській області двоє людей постраждали внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Один із інцидентів трапився в селищі Слобожанське. Там чоловік підірвався та отримав важку травму при спробі розібрати невідомий предмет.

А в Ізюмі на території центрального кладовища 53-річна жінка наступила на протипіхотну міну типу "Пелюстка". Її госпіталізовано з мінно-вибуховою травмою.

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"Зараз постраждалим медики надають усю необхідну допомогу", - написав Синєгубов.

Голова ОВА закликав громадян бути дуже уважними і обережними; не відвідувати лісів, полів, берегів водойм та не виходити на узбіччя доріг, а також цвинтарів та інших неперевірених саперами територій. У разі виявлення будь-якого предмета, схожого на вибухонебезпечний, його в жодному разі не можна торкатися.

Підриви на мінах - новини

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня біля села Миколаївка у Харківській області через вибух невідомого предмета було поранено трьох людей.

А 5 квітня на Харківщині сталося ще два випадки підриву людей на ворожих вибухонебезпечних предметах. Постраждали 16-річний хлопець, який був госпіталізований в стані середньої тяжкості, а також 25-річний співробітник ДСНС, котрий отримав вибухові травми.

Ще раніше, 1 квітня, на Харківщині на власному подвір’ї на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік. Він залишився живий, але отримав поранення.

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