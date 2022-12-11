Не треба боятися постпутінського майбутнього, зазначив він.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк визначив єдиний шлях до завершення війни, який включає і внутрішній саботаж всередині РФ.

Подоляк написав у мікроблозі Twitter, що не треба боятися постпутінського майбутнього.

"Є лише один шлях до завершення війни: військові поразки Росії на полі бою + санкційне виснаження російської економіки + ізоляція Росії на світових ринках + внутрішній саботаж всередині РФ = перемога України та відновлення глобальної безпеки", - написав він.

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Санкції проти РФ за війну

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила заходи, які можуть бути застосовані, у разі ухвалення країнами-членами, в рамках дев'ятого пакету санкцій проти Росії. Варто додати, що у ЄС наразі немає згоди з цього питання.

США також мають намір ввести нові санкції проти країни-агресора. Очікується, що це станеться найближчим часом.

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