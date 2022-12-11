За його словами, поріг міцності РФ нижчий, ніж був у СРСР.

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула прогнозує, що війна РФ проти України має завершитися весною 2023 року.

В ефірі "Еспресо" він пояснив, що Росія не має значних статків і зазнала великих військових втрат з початку бойових дій.

За його словами, поріг міцності РФ нижчий, ніж був у СРСР. При цьому після війни проти Афганістану Радянський Союз проіснував 10 років. За оцінкою експерта, Росія втратила в Україні набагато більше військ, ніж СРСР - в Афганістані.

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"Ресурс, який має Путін, разів у 10 менший, тому я очікую суто теоретично, що ця війна має закінчитись і буде її перелом десь у березні наступного року", - підсумував Михайло Притула.

Війна в Україні: коли і як вона може закінчитися

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що переговори щодо завершення війни можуть статися після повної військової поразки РФ та виходу окупаційних військ з України.

Посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що швидке завершення війни в Україні наразі залежить від президента РФ Володимира Путіна.

"Якщо росіяни хочуть зупинити війну, то Путін може зробити це просто сьогодні. Він може зупинитися, відвести свої війська, і війна скінчиться. Для нас дуже важливою є підтримка вашого демократично обраного президента та право українців на захист", - зазначила дипломат.

Як повідомляв УНІАН, у 2023 році Міністерство юстиції України має фіналізувати міжнародний договір про репарації та створити реєстр збитків, завданих повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

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