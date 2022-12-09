На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну США мають намір ввести нові санкції проти країни-агресора. Очікується, що санкції будуть введені найближчим часом.
Як повідомляє The Wall Street Journal, йдеться про санкції за використання Росією іранських безпілотників в Україні та порушенням прав людини.
Як зазначається в матеріалі, санкції заморозять будь-які активи, що знаходяться під юрисдикцією США, і накладуть заборону на поїздки в США і на ділові відносини з ними. Крім того, санкції будуть застосовані до підприємств Російської оборонної промисловості, пов'язаних з передачею іранських військових безпілотників для використання по цілях в Україні.
Також США підготували санкції проти Центральної виборчої комісії Росії, яка управляє системою виборів, що вважається на Заході шахрайською.
Основна частина запланованих санкцій буде введена відповідно до глобального "Закону Магнітського". З його допомогою США притягують до відповідальності високопоставлених урядових, військових і ділових чиновників, звинувачених у порушенні прав людини та корупції.
Війна в Україні та санкції проти РФ:
Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.
3 грудня 2022 року Рада Європейського Союзу ухвалив рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.
5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.
7 грудня 2022 року в Єврокомісії анонсували новий пакет санкцій проти Росії.
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