Санкції заморозять будь-які активи, що знаходяться під юрисдикцією США, і накладуть заборону на поїздки в США і на ділові відносини з ними

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну США мають намір ввести нові санкції проти країни-агресора. Очікується, що санкції будуть введені найближчим часом.

Як повідомляє The Wall Street Journal, йдеться про санкції за використання Росією іранських безпілотників в Україні та порушенням прав людини.

Як зазначається в матеріалі, санкції заморозять будь-які активи, що знаходяться під юрисдикцією США, і накладуть заборону на поїздки в США і на ділові відносини з ними. Крім того, санкції будуть застосовані до підприємств Російської оборонної промисловості, пов'язаних з передачею іранських військових безпілотників для використання по цілях в Україні.

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Також США підготували санкції проти Центральної виборчої комісії Росії, яка управляє системою виборів, що вважається на Заході шахрайською.

Основна частина запланованих санкцій буде введена відповідно до глобального "Закону Магнітського". З його допомогою США притягують до відповідальності високопоставлених урядових, військових і ділових чиновників, звинувачених у порушенні прав людини та корупції.

Війна в Україні та санкції проти РФ:

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

3 грудня 2022 року Рада Європейського Союзу ухвалив рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

7 грудня 2022 року в Єврокомісії анонсували новий пакет санкцій проти Росії.

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