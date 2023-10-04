У Новоросійськ перейшли два фрегати, три дизельних підводних човни, п'ять великих десантних кораблів.

Росія перекидає частину Чорноморського флоту РФ з Севастополя, який постійно знаходиться під атаками, в Новоросійськ у Краснодарському краї.

За даними OSINT-аналітика MT Anderson, який опублікував знімки Planet Labs від 2 жовтня, в Новоросійськ перейшли два фрегати проекту 11356 "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров", три дизельних підводних човни, п'ять великих десантних кораблів і кілька малих ракетних кораблів.

У той же час, у Феодосії в анексованому Криму знаходяться один великий десантний корабель, тральщики і малі ракетні кораблі. Крім того, в самому Севастополі, судячи зі знімка від 2 жовтня, залишаються чотири великих десантних кораблі та підводний човен класу Kilo.

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Як заявив виданню "Медуза" колишній норвезький офіцер і OSINT-аналітик Торд Аре Іверсен, відхід кораблів — це "відгомін" атак на Севастополь, але це не означає, що флот пішов повністю - на базах Чорноморського флоту залишаються кораблі.

Атаки на Севастополь

Севастополь останнім часом перебуває під постійним прицілом ЗСУ

Так, в ніч на 13 вересня був атакований судноремонтний завод, в доці якого знаходився великий десантний корабель"Мінськ". Також вдалося вразити підводний човен, який був носієм ракет "Калібр".

У розвідці Британії вважають, що ЗСУ фактично завдали поразки флоту Російської Федерації в Чорному морі.

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