Терористу нібито дозволили в'їзд у зону бойових дій.

Терорист Ігор Стрілков-Гіркін не з'являється у своєму Телеграм-каналі вже п'ятий день, хоча активно постив новини з фронту та критикував командування РФ за бездарність на полі бою.Декілька російських воєнкорів заявили, що бойовику нібито дозволили вирушити на фронт.

Про це повідомляють кілька російських пропагандистів, які вважають себе воєнкорами.

"Мовчання Ігоря Стрєлкова з 10 жовтня пояснюється тим, що через 8 років йому дозволено виїхати до зони бойових дій. За даними Максима Фоміна, він пішов воювати в один із добровольчих батальйонів начальником штабу чи замкомбату", - написав пропагандист Юрій Котьонок.

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Гіркін та його заяви

Ігор Стрілков-Гіркін - "екс-міністр оборони ДНР", причетний до збиття пасажирського Boeing 777 у 2014 році. Бойовик публічно заявляв, що позбавлений можливості потрапити на фронт. Він активно критикував Міноборони та зібрав велику аудиторію у своєму ТГ-каналі. Влітку повідомлялося, що він спробував в'їхати до Херсонської області за підробленими документами, але його затримали поліція.

Нещодавно Гіркін назвав вибух на Кримському мосту найкращим "привітанням" для російського президента Володимира Путіна. Він написав, що "шановні київські партнери зробили святковий "феєрверк".

На думку Гіркіна, у Росії може початися революція, в ході якої вб'ють президента РФ Володимира Путіна.

Терорист відкрито критикував режим Путіна та бездарне командування ЗС РФ за поразки на фронті. Зокрема, він спрогнозував швидкий прорив українських захисників до узбережжя Азовського моря та безпосередньо до Волновахи і Маріуполя: "фронт може обрушитися, як під Ізюмом".

Раніше терорист влаштував непідробну паніку через успіхи Збройних сил України на Харківщині. Він вважає, що росіяни провалили вже все, що могли.

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