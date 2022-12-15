Ворог втрачає живу силу та техніку.

Захисники України потужно оновили втрати РФ на війні проти нашої країни. За минулу добу до пекла відправилися ще майже 600 рашистів.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загальні бойові втрати у живій силі противника орієнтовно складають вже 96 тисяч 590 осіб. "Ювілейна" цифра у 100 тисяч ліквідованих рашистів все ближче.

За оперативними даними, станом на сьогодні знищено техніку ворога, зокрема: танків ‒ 2975 (+5) одиниць, бойових броньованих машин ‒ 5946 (+9) одиниць, артилерійських систем – 1943 (+12) одиниці, РСЗВ – 406 (+2) одиниць, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1644 (+27), автомобільної техніки та автоцистерн – 4563 (+1) одиниці, спеціальної техніки ‒ 172 (+1) одиниці.

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Також ліквідовано 211 ворожих засобів ППО, 281 літак, 264 гелікоптери, 16 кораблів/катерів, збито 592 російські крилаті ракети.

Війна в Україні: як Путін програє та зазнає поразок

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Путін мріяв оголосити про перемогу над Україною, а тепер боїться виступати перед публікою. Аналітики ISW розповіли, що кривавий диктатор відкладає виступи перед росіянами, критика навколо нього наростає.

Між тим США планують передати Україні комплекти "розумних бомб". Вони можуть з високим ступенем точності вражати російські військові позиції.

ЗСУ потужно б'ють по рашистах, тому ті дуже бояться нових атак. Відомо, що Після удару ЗСУ по казармі окупанти від страху селяться на дачах під Мелітополем.

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