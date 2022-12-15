Кривавий диктатор відкладає виступи перед росіянами, критика навколо нього наростає.

Президент РФ Путін мріяв оголосити про перемогу над Україною, проте ЗСУ не дали планам кривавого диктатора здійснитися. Через це він намагається сховатися від "незручних" питань і боїться виступати перед публікою.

Експерт Інституту вивчення війни (ISW) пояснили мотиви Путіна, який скасував щорічну прес-конференцію вперше з 2012 року. Виявилося, диктатор просто втратив віру в себе і вже не знає, чи зможе протистояти критиці росіян.

"Згадане рішення президента Росії Володимира Путіна відкласти своє щорічне звернення до Російської Федерації вказує на те, що він як і раніше не впевнений у своїй здатності формувати російський інформаційний простір на тлі зростаючої критики його поведінки під час вторгнення в Україну", - зазначили експерти.

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Аналітики також додали, що провал військ РФ у Київській області та на півночі України (у квітні цього року, коли окупантам довелося відступати) зруйнували всі плани Путіна. Він мріяв оголосити про перемогу і розповісти перед Совфедом РФ про успіхи.

"Путін вже скористався нагодою в березні 2014 року, щоб виголосити "Кримську промову", в якій оголосив про незаконну анексію Криму і міста Севастополя. Путін, ймовірно, очікував подібного результату ранньою весною тільки для того, щоб відкласти звернення на невизначений термін, ймовірно, через військові невдачі Росії, оголошену ним анексію територій, які російські війська не контролювали, і суспільне невдоволення мобілізацією", - додали в ISW.

Тепер же диктатор сподівається на те, що зможе виголосити "переможну промову" в 2023 році або ж просто відтягує момент, коли йому все-таки доведеться визнати поразку. На тлі всіх невдач армії РФ навіть сам Путін вже не впевнений в тому, що він зможе аргументувати свою ідею почати повномасштабну війну, вважають експерти. Критика навколо диктатора наростає. Путін не може відповісти на питання про втрати РФ в Україні.

Однак в ISW відзначили, що Путін лише погіршує ситуацію, скасовуючи прес-конференцію. Адже диктатор просто розкриває своє безсилля і показує, що не може відповідати на питання про війну проти України.

Війна в Україні: неминучий крах РФ

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Путін скасував свою щорічну прес-конференцію вперше з 2012 року. Проведення великого новорічного прийому в Кремлі в цьому році також не планується.

Крім цього, в РФ стає все "тривожніше". Вже відомо, що в Бєлгороді будують засічну лінію на кордоні з Україною. Однак у Путіна все одно не хочуть визнавати поразку. Вчора ватажок невизнаної "ДНР" заїкнувся про "визволення" Одеси та Чернігова.

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