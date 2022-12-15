Попутно вони обкрадають підвали з продовольством.

В районі Мелітополя російські окупанти бояться селитися централізовано у великих будівлях і шукають для цього приватні будинки. Як повідомляє видання "РІА-Мелітополь", в селищі Мирне після вдалого відпрацювання ЗСУ по казармі, яка розміщувалася в місцевому клубі, окупанти розбіглися.

З посиланням на місцевих жителів видання зазначило, що росіяни вже бояться селитися у великих будівлях, тому шукають порожні дачі поруч з селищем.

Так, придатні для житла будинки росіяни вираховують за димом з труби й потім селяться в них. "А ті, що гірше і сараї рубають на дрова. Місцевим жителям окупанти зізналися, що командир не забезпечує їх ні дровами, ні продуктами", - наводить видання дані місцевих жителів.

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Також за словами місцевих жителів, голодні окупанти обкрадають підвали: забирають всі консерви, картоплю та інші продукти, які мелітопольці заготовили для себе на зиму.

Ситуація в Мелітополі

У Запорізькій області триває ліквідація окупантів. Так, в ніч на 10 грудня вибухи прогриміли відразу на декількох базах росіян, в результаті чого було ліквідовано приблизно 200 окупантів.

6 грудня в місті підірвали колаборанта Миколу Волика - колишнього депутата райради від "опозиційної платформи – за життя".

Прильоти по ворогу зафіксовані у Травневому та Пологах Запорізької області.

Крім того, 12 грудня стало відомо про удар ЗСУ по стратегічному мосту у Мелітополі.

13 грудня по базі окупантів у Мелітополі було завдано потужного удару. Ворог розмістив свої війська в місцевій школі.

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