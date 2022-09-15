За його словами, це думках абсолютно усіх авторитетних американських експертів.

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині став настільки блискавичним в результаті успішного союзу України та Заходу, передусім Сполучених Штатів.

Про це заявив російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі з правозахисником Марком Фейгіним.

Піонтковський з посиланням на американські ЗМІ наголосив, що український Генштаб активно співпрацює з Пентагоном. Відбувається активний обмін розвідувальними даними, який приносить ефективні результати Україні на полі бою.

"Мені здається, що політичні та психологічні підсумки цих 5-10 днів (стільки триває контрнаступ на Харківщині - УНІАН) навіть масштабніші, ніж суто військові. Військові - так, звільнено значну частину території, завдано великої поразки російським військам, ганебної поразки, якщо брати до уваги характер втечі, залишення великої кількості техніки. Але найголовніше - воно запустило каскадні процеси у двох головних точках: Вашингтоні та Москві", - заявив Піонтковський.

Він додав, що ці процеси необхідно детально аналізувати окремо, але в американських медіа успішний контрнаступ спровокував другу хвилю захвату.

"Це ще один вік здивування, як це було шість місяців тому: "Вони не здали Київ впродовж чотирьох днів, як ми думали". Основний наратив сьогоднішніх статей: "Україна, виявляється, може перемогти". Ось це однодушна думка усіх американських експертів", - зазначив Піонтковський.

Він додав, що на Заході, зокрема й у США, путінська агентура активно поширювала наратив про те, що Україна - жертва агресії, але вона не може перемогти "могутню РФ". Зараз ця кампанія "повністю зметена" валом публікацій про те, що "виявляється, Україна може перемогти".

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня.

Генштаб звітує про сотні деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюму, бої тривали у Куп’янську – важливому залізничному сполученню окупантів.

На думку американських високопосадовців, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

Водночас у Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупуванням – розбиті сили нібито кинуть на Донецький напрямок.

Згодом стало відомо, що на окремих ділянках фронту захисники України вийшли до державного кордону з Росією. Як уточнили в Генштабі, Сили оборони України вже звільнили у Харківській області близько 8 тис. 500 квадратних кілометрів території.

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