Операцію "зі згортання і перекидання" військ нібито проводили впродовж трьох діб.

Угрупування військ РФ, дислокованих у районах Балаклії та Ізюму Харківської області, нібито перекинули на підкріплення окупантів на Донецькому напрямку.

Про це йдеться у заяві Міноборони РФ, опублікованій РИА Новости.

"Ухвалено рішення перегрупувати російські війська, які перебувають у районах Балаклії та Ізюму, для нарощування зусиль на Донецькому напрямку", - цитують пропагандисти представників російського міністерства. Відео дня

Операцію "зі згортання і перекидання" військ нібито проводили впродовж трьох діб шляхом "відволікаючих і демонстраційних заходів з визначенням реальних дій військ".

Як писав УНІАН, раніше російські пропагандисти визнали, що їм довелося покинути Ізюм через наступ української армії. В бік Росії тікають й колаборанти.

Прикметно, що у заяві досі немає згадок про звільнення українськими військами Балаклії 8 вересня. Цю ж інформацію раніше вже відмовлялися коментувати у Кремлі, також про неї нічого немає у давніших зведеннях міністерства Шойгу.

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ офіційно пішли у контрнаступ на півдні наприкінці серпня. Станом на 9 вересня, за підрахунками Інституту вивчення війни, захисники відбили у ворога 2,5 тисячі квадратних кілометрів.

За словами представниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ЗСУ у різних напрямках на півдні просунулися на відстань від двох до декількох десятків кілометрів.

Контрнаступ на півдні триває одночасно з операціями українських сил на лінії Харків – Ізюм. Українські сили продовжують щодня атакувати російські понтонні і поромні переправи на півдні, проте зберігають сувору оперативну тишу.

8 вересня ЗСУ офіційно прозвітували президенту про звільнення Балаклії Харківської області. Вранці, 10 вересня, з’явилась інформація про звільнення Куп’янська.

На думку аналітиків, українські війська можуть створити загрозу оточення сил противника в Ізюмі. Британські розвідники, своєю чергою, констатують, що напад ЗСУ під Харковом був для росіян неочікуваним.

Поки російське командування відповіло демонстрацією стягування "резервів" до розбитих угрупувань.

США ввечері 9 вересня вперше назвали дії ЗСУ біля Херсона "контрнаступом". Напередодні глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що вважає операцію Збройних сил України "надихаючою", а глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі бачить у ній "стійкий прогрес".

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 52 150 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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