Це питання обговорювалось між Байденом та Йоганнісом на зустрічі у Білому домі.

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що він готовий до обговорення можливої відправки ракетної системи Patriot в Україну.

Як пишуть Reuters та AP, після зустрічі з американським колегою Джо Байденом у Вашингтоні Йоганніс розповів,, що протягом останніх тижнів точилася дискусія про те, хто може надати Patriot Україні.

"Президент Байден згадав про це ... під час нашої зустрічі, і я сказав, що я відкритий для обговорення. Я повинен обговорити це у Вищій раді оборони, щоб побачити, що ми можемо запропонувати, і що ми можемо отримати натомість, тому що неприйнятно залишити Румунію без протиповітряної оборони, - наголосив президент.

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Як відомо, його зустріч у Білому домі відбулась вчора, 7 травня. Зустріч в Овальному кабінеті мала відзначити два десятиліття членства Румунії в НАТО. Байден навіть пожартував, що підтримував вступ Румунії в НАТО, коли був сенатором "180 років тому".

Йоганніс подякував Байдену за прийом і назвав трансатлантичний альянс "наріжним каменем нашого демократичного способу життя".

ППО для України

Як писав УНІАН, після посилення російських ракетних ударів по Україні Німеччина погодилася терміново передати ще один комплекс Patriot на додачу до тих двох, які вона дала торік.

У МЗС повідомили, що Україна веде переговори про отримання ще чотирьох конкретних комплексів Patriot, ще два є на прикметі.

Нещодавно Україна отримала ракети до американських ЗРК Patriot від Іспанії.

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