"Вагнерівцям "до вечора 13 січня вдалося вийти тільки на"якусь частину міста".

Соледар виявився для російських військ незручним для міських боїв. Станом на вечір 13 січня обидві сторони ведуть артилерійські дуелі, ЗСУ відповідає контрбатарейними ударами.

Як розповів в ефірі FREEDOM боєць ЗСУ Петро Волощенко ("Стоун"), який воює в Соледарі, "вагнерівцям" до вечора 13 січня вдалося вийти тільки на "якусь частину міста".

"Вони захопили якусь частину міста, вони туди заходять, але вся частина міста, де вони знаходяться, вона знаходиться під постійним наглядом нашої повітряної аеророзвідки. Ми координуємо точні удари по місцю скупчення", - сказав "Стоун".

Також він зазначив, що Соледар для військових РФ став справжньою пасткою.

"Вони (росіяни - УНІАН) потрапили в пастку в Соледарі, самі того не підозрюючи. Місто виявилося незручним для міських боїв. Вони не можуть підвести важку техніку. Вони можуть працювати далекою артилерією, так як і ми. Йдуть артилерійські дуелі, контрбатарейні удари", - відповів військовий ЗСУ.

Бої за Соледар - актуальне

Російські війська почали активний штурм понад тиждень тому - після того, як не змогли добитися успіхів у наступі на Бахмут.

Серед іншого, окупанти хочуть оточити українські сили в місті, відрізати угруповання ЗСУ від шляхів постачання, але західні експерти сумніваються, що ворогові це вдасться.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, бойовики "Вагнер" використовували тактику атак хвилями піхоти, в результаті чого вони зазнали величеззних втрат.

З'явилися численні фото і відеопідтвердження того, що Пригожин буквально закидає позиції ЗСУ "м'ясом". Ще недавно в мережі гуляв кадр усіяного трупами російських солдатів поля десь на Бахмутському напрямку.

Наразі за місто тривають бої, підтвердив український військовий із Соледара.

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