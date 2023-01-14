Тим часом українська авіація завдала 9 ударів по районах окупантів.

За добу українські воїни відбили атаки ворога в районі Бахмута та ще 13 населених пунктів на Донбасі. На своїй сторінці у Facebook Генштаб ЗСУ розповів про те, де саме точилися бої.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Білогорівка і Червонопопівка Луганської області та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Кремінна, Побєда, Майорськ, Мар’їнка та Велика Новосілка на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі також розповіли, що українська авіація завдала 9 ударів по районах окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, зенітний ракетний комплекс, 3 склади боєприпасів, а також 2 інших важливих об'єкти противника.

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