Також серед знищеного пункти управління та склади з боєприпасами.

ЗСУ продовжують активними діями завдавати російським окупантам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по одному району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

"Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться у повідомленні.

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У свою чергу підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу, двох пунктах управління та двох складах боєприпасів противника.

При цьому за добу ворог завдав 4 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. "Наприкінці минулої доби російські окупанти завдали ракетних ударів по центральній частині міста Харків", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні: новини

В районі Кринок Херсонської області окупанти саботували наказ свого командування про штурм і з моменту їх зникнення пройшло вже півдня. Про це повідомляв боєць ЗСУ Станіслав Бунятов з позивним "Осман", доброволець 24 ОШБр "Айдар". За його словами, в Херсонській області командування окупантів занепокоїлося відсутністю двох десятків росіян, які повинні були йти на штурм позицій Сил оборони в Кринках. "Ті пішли, і десь зникли", - зазначив він.

При цьому на Таврійському напрямку російські загарбники збільшили атаки із залученням бронетехніки.

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