Президент України закликає світову спільноту покінчити з Путіним зараз завдяки озброєнню України.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що урок успішних бойових дій Сил оборони України є очевидним: що чим більші втрати російської армії, тим меншою стає її загрозливість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу перед учасниками Всесвітнього Економічного Форуму.

"Путін намагається нормалізувати те, що мало закінчитися у ХХ столітті: масові депортації, зрівняні із землею міста й села та жахливе відчуття, що війна може ніколи не закінчитися", - наголосив Зеленський.

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Водночас, президент України підкреслив, що насправді російський диктатор Володимир Путін уособлює війну.

"Ми всі знаємо, що він є єдиною причиною, чому тривають різні війни й конфлікти й чому всі спроби відновити мир зазнали невдачі. І він не зміниться", - вважає Зеленський.

Він вважає, що ми повинні змінитися.

"Ми всі повинні змінитися настільки, щоб божевілля, яке живе в голові цієї людини або будь-якого іншого агресора, не взяло гору", - заявив Зеленський.

Глава держави відзначає, що Путін відверто говорить про те, чого він хоче, що він робить і хто є його цілями.

"Його відповідь на питання про тривалість війни – це війна завжди, без кінця. Він цього хоче. Його відповіддю на межі хаосу у світі є безмежна підтримка терористичних сил. Він насолоджується конфліктами, які завдають страждань іншим. Його відповіддю на пропозиції миру є постачання все більшої кількості зброї з Північної Кореї та Ірану. Такі режими, як його, існують доти, доки вони ведуть війни", - наголосив Зеленський.

Президент України переконаний, що усі у вільному світі існують доти, поки можуть себе захистити.

"Якщо хтось думає, що йдеться лише про Україну, то він глибоко помиляється. Можливі напрямки й навіть часові межі нової російської агресії поза Україною стають все більш очевидними", - повідомив Зеленський.

Він запитав учасників форуму, яка європейська країна сьогодні може забезпечити боєздатну армію нарівні з українською, яка стримує Росію і "скільки чоловіків і жінок ваші країни готові відправити на захист іншої держави, іншого народу".

"Якщо доведеться боротися з Путіним разом у найближчі роки, чи не краще покласти край йому та його воєнній стратегії зараз, поки наші хоробрі чоловіки й жінки вже роблять це? Вони – шанс для всього світу. Вони. У будь-якому жорстокому протистоянні завжди є момент, коли катастрофу можна зупинити. Україна є такою можливістю", - наголосив Зеленський.

Він заявив, що усім у вільному світі треба бути непохитними у спільних прагненнях, діях й цілях так само, як "Путін відвертий у своїх приречених на крах амбіціях".

"Ми, українці, почали свою оборону в той час, коли майже ніхто у світі не вірив в Україну. Але ми перевернули ситуацію так, що тепер світ перестав вірити в Росію. Навіть нинішні приятелі Путіна у Пхеньяні й Тегерані просто користуються його божевіллям, поки в нього ще є технології та ресурси, щоб платити їм. Ніхто не вірить у його майбутнє й не інвестує в нього. І ми, всі ми, сьогодні – навіть більше, ніж учора – повинні інвестувати в наближення миру – миру справедливого й стабільного", - наголосив Зеленський.

Президент України нагадав, що до повномасштабного вторгнення постійно лунали заклики не ескалювати ситуацію.

"Ми закликали до проактивних дій, санкцій, щоб не допустити розширення війни. Нам казали: не ескалюйте. І після 24 лютого ніщо так не шкодило нашим коаліціям, як ця концепція", - відзначив Зеленський.

"Кожне "не ескалюйте", адресоване нам, звучало для Путіна як "ти переможеш". Ми просили нові види озброєнь, а у відповідь чули: "не ескалюйте". Але потім зброя надійшла, і ескалації не сталося. Російська ракета впала на територію НАТО – у відповідь знову було "не ескалюйте". Але відплата в ту мить могла б багато чого навчити Росію й додала б Заходу необхідної впевненості. Ми говорили про блокування транзиту санкційних товарів до Калінінграда, але відповідь була: "не ескалюйте". Повна сила санкцій могла б змусити Путіна піти на поступки", - наголосив Зеленський.

Президент України вважає, що через заклик не провокувати ескалацію було втрачено час.

"Втрачено життя багатьох наших найдосвідченіших воїнів, які воювали з 2014 року. Були втрачені деякі можливості. Урок очевидний", - констатує Зеленський.

Він нагадав, що всі думали, що у Росії є ракети, які неможливо збити.

"Патріоти" збивають усі. Багато хто побоювався наслідків, якщо Україна отримає далекобійну зброю. В результаті Росія лише зазнає великих втрат", - наголосив він.

За його словами, ми чули, що Росія ніколи не дозволить створити "зерновий коридор" без своєї участі.

"З наших портів було перевезено майже 16 мільйонів тонн вантажів. І ми можемо довести, що Росія змириться із повною втратою свого Чорноморського флоту, який тероризував торгові судна", - заявив глава держави.

Він упевнений, що Україна може отримати перевагу у повітрі для України так само, як її отримала у Чорному морі.

"Ми можемо це зробити. Партнери знають, що потрібно і в яких кількостях. Це дозволить досягти прогресу на землі", - додав він.

Глава держави додав, що буквально два дні тому було доведено, що Україна може уражати навіть дуже цінні російські військові літаки, які раніше ніхто не збивав.

"Багато санкційних кроків відкладалися місяцями, а то й роками, оскільки вони стикалися зі шквалом погроз із боку Москви. Але жодна з цих погроз не справдилася. Кожна буря виявлялася їхнім блефом", - наголосив Зеленський.

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