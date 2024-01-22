Наразі в Україні вже є розроблений план, що будуть робити після війни.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що після закінчення війни українських військових необхідно буде працевлаштувати. Бійці ЗСУ мають почуватися потрібними державі.

В інтерв'ю РБК-Україна він відповів, чи погіршиться в майбутньому ситуація зі злочинами, які скоюють військові. За словами Вигівського, зараз поліція фіксує такі факти, але в масштабах загальної злочинності.

"Розуміємо, що будемо робити після війни. В МВС запроваджена концепція "Безпекове середовище", де передбачені всі кроки, як ми будемо забезпечувати правопорядок", - наголосив голова Нацполіції.

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Стосовно працевлаштування демобілізованих, Вигівський навів приклад бійців штурмової бригади "Лють", у якій воюють правоохоронці. Після завершення війни вони повернуться до поліції, де працюватимуть слідчими, дізнавачами, оперативниками, патрульними тощо.

"Стосовно військових - вони вміють воювати, та мають навички, які завжди затребувані в кримінальних структурах. Однак, ми розуміємо, що це питання державного масштабу, і необхідно буде працевлаштувати наших військових. Вони мають розуміти та відчувати, що вони потрібні державі", - пояснив голова ГУНП.

Військова служба

Як раніше повідомляв УНІАН, Служба зайнятості надаватиме допомогу українцям у працевлаштуванні до Сил оборони.

У 2023 році почала працювати перша рекрутингова компанія Lobby X - через неї підрозділи української армії могли шукати потрібних їм спеціалістів. Співпраця Міністерства оборони України з рекрутинговими компаніями дозволяє українцям самостійно вибирати, де служити.

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