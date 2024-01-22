Голова Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що після закінчення війни українських військових необхідно буде працевлаштувати. Бійці ЗСУ мають почуватися потрібними державі.
В інтерв'ю РБК-Україна він відповів, чи погіршиться в майбутньому ситуація зі злочинами, які скоюють військові. За словами Вигівського, зараз поліція фіксує такі факти, але в масштабах загальної злочинності.
"Розуміємо, що будемо робити після війни. В МВС запроваджена концепція "Безпекове середовище", де передбачені всі кроки, як ми будемо забезпечувати правопорядок", - наголосив голова Нацполіції.
Стосовно працевлаштування демобілізованих, Вигівський навів приклад бійців штурмової бригади "Лють", у якій воюють правоохоронці. Після завершення війни вони повернуться до поліції, де працюватимуть слідчими, дізнавачами, оперативниками, патрульними тощо.
"Стосовно військових - вони вміють воювати, та мають навички, які завжди затребувані в кримінальних структурах. Однак, ми розуміємо, що це питання державного масштабу, і необхідно буде працевлаштувати наших військових. Вони мають розуміти та відчувати, що вони потрібні державі", - пояснив голова ГУНП.
Військова служба
Як раніше повідомляв УНІАН, Служба зайнятості надаватиме допомогу українцям у працевлаштуванні до Сил оборони.
У 2023 році почала працювати перша рекрутингова компанія Lobby X - через неї підрозділи української армії могли шукати потрібних їм спеціалістів. Співпраця Міністерства оборони України з рекрутинговими компаніями дозволяє українцям самостійно вибирати, де служити.