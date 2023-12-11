Наталія Калмикова зазначила, що офіційно Міноборони працює з трьома компаніями.

Міністерство України співпрацює з рекрутинговими компаніями, які набирають людей на певні вакансії в армії. Це дозволяє українцям самостійно вибирати, де служити.

Так, у питаннях мобілізації оборонному відомству допомагає організація Lobby X на чолі з Владиславом Грєзєвим, а також рекрутери Work.ua та Robota.ua. У цьому випадку мобілізація проводиться безпосередньо в підрозділи, але термін проходження бюрократичних моментів може бути різний.

Заступник Міністра оборони Наталія Калмикова розповіла у коментарі NV, чи може бути, що людину найняли на одну посаду, а після вступу в армію перевели на іншу. За її словами, вона не знає таких випадків серед тих, хто проходить процес рекрутингу за новою моделлю.

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"Гіпотетично таке можливо. Чим може бути викликане перенаправлення на інші посади? Це залежить від рішення командира. Нам важливо розуміти, що армія є армією", - зазначила вона.

При цьому вона вказала, що якщо когось мобілізували на посаду оператора БПЛА, то в штурмовики його не переведуть, але служба буде проходити в різних місцях.

"Якщо людина йде на оператора БПЛА і підписує контракт на оператора БПЛА, він буде служити оператором БПЛА. Але оператори БПЛА теж мають різні посади. Можливо, людина сама захоче перейти на інший рівень посади тощо. Але наша основна мета - це, власне, щоб навички, досвід людини в цивільному житті були максимально використані на захист Батьківщини", - підкреслила чиновниця.

Також вона уточнила, що переведення між посадами регулюється законодавством і відбувається у взаємодію між командирами.

Мобілізація в Україні - що кажуть експерти

Військовий аналітик і колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий зазначив, що в Україні є вже підготовлені до фронту громадяни. За його словами, без шкоди для країни можна мобілізувати 50 або 100 тисяч правоохоронців.

У свою чергу військовий експерт Роман Світан зазначив, що Україні потрібна професійна армія і її можна створити навіть в нинішніх умовах.

При цьому полковник запасу Роман Світан вважає, що пора закликати держслужбовців, зокрема правоохоронців, щоб провести ротацію в армії.

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