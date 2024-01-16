Пропозиції роботи військові частини розміщуватимуть і на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості.

Служба зайнятості надаватиме допомогу українцям у працевлаштуванні до Сил оборони. Як повідомила прес-служба Мінекономіки, відповідний Меморандум про взаємодію та співробітництво підписали Державний центр зайнятості, Міністерство оборони та сайт з пошуку роботи robota.ua.

"Відтепер пропозиції роботи військові частини розміщуватимуть і на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості. З цього порталу пропозиції можуть отримувати безробітні по всій Україні. Особливий акцент робиться на цивільних спеціальностях, які забезпечать функціонування та підтримку в тилу", – зазначила перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, також планується проведення відбору та професійного навчання кандидатів за замовленням Сил оборони.

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"Це надзвичайно важливий крок. По-перше, він допоможе посилити оборонну спроможність країни. По-друге, дає можливість кандидатам обирати спеціальності та підрозділ для подальшої служби", - наголосила міністр.

Рекрутинг в ЗСУ - подробиці

Як писав УНІАН, у 2023 році почала працювати перша рекрутингова компанія Lobby X - через неї підрозділи української армії могли шукати потрібних їм спеціалістів. Пізніше Міністерство оборони України почало співпрацювати з відомими сайтами для пошуку роботи, і там також почали розміщувати вакансії ЗСУ.

Також повідомлялося, що співпраця Міністерства оборони України з рекрутинговими компаніями дозволяє українцям самостійно вибирати, де служити.

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