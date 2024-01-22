Правоохоронцям не вистачає для цього людського ресурсу - 35 тисяч поліцейських наразі воюють.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський прокоментував можливість більшого залучення правоохоронців до роздачі повісток мобілізованим громадянам.

В інтерв'ю РБК-Україна він заявив, що наразі поліція максимально сприяє ТЦК в тому, щоб встановлювати місцезнаходження ухилянтів. Зокрема, за наявності необхідних документів від ТЦК доставляють до них таких осіб.

"Але вручення повісток, спільні наряди – це додаткове навантаження, і у нас немає такого ресурсу, щоб поставити біля кожного працівника ТЦК ще й поліцейського. Ми стоїмо на блокпостах, щодня виконуємо свої обов'язки, в тому числі і непритаманні поліції функції. Ми готові допомагати, але особисто фізично поліцейські ходити роздавати повістки не будуть. Принаймні до того, поки законом не буде встановлена така норма та це не буде визначено нашим функціоналом", - наголосив Вигівський.

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За його словами, наразі в строю 98 тисяч поліцейських, з яких близько 20 тисяч - це жінки.

"Беремо щодобові наряди по державі, це десь 7 тисяч нарядів, в яких задіяні понад 20 тисяч поліцейських. З 24 лютого 2022 року ми працюємо в посиленому варіанті несення служби. 24/7 всі поліцейські в строю. Також у нас близько 15 тисяч дізнавачів і слідчих, які кожного дня розслідують кримінальні провадження, в тому числі і більше сотні тисяч воєнних злочинів, близько 20 тисяч оперативників щоденно розкривають тяжкі та особливо тяжкі злочини. І крім того, створена штурмова бригада Нацполіції "Лють", яка безпосередньо бере участь у відсічі збройної агресії РФ", - зазначив голова ГУНП.

Загалом у зоні бойових дій постійно перебувають близько 35 тисяч поліцейський. Це й ті хто у складі "Люті" та зведених загонів воюють, а також ті, хто кожного дня заступають на блокпости, виконують стабілізаційні заходи, евакуюють громадян, розбирають завали разом з рятівниками, а також розміновують десятки тисяч гектарів.

"В Донецькій, Херсонській областях також знаходяться поліцейські. Вони там перебувають у надскладних умовах, під постійними обстрілами – розташовуються у підвалах, в укриттях. При цьому, працюють всі підрозділи, в тому числі, поліція виїжджає та фіксує пошкодження та знищення осель – це також важливо для того, аби люди потім могли отримати компенсацію. Я вважаю, що кожен повинен займатись своєю роботою, та у нас на сьогодні недостатньо ресурсів", - підсумував Вигівський.

Мобілізація в Україні

Нещодавно стало відомо, що Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки оптимізують роботу і більше не будуть зайвий раз надсилати повістки громадянам. В Україні після ухвалення відповідного законопроекту запустять електронний кабінет військовозобов'язаного для актуалізації даних.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець засудив дії працівників Територіальних центрів комплектування (ТЦК), які посеред вулиці вимагають від українців документи або вдаються до фізичного затримання. Омбудсмен підкреслив, що у працівників ТЦК немає прав на такі дії по відношенню до цивільних.

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