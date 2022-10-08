У міністерстві зауважили, що крейсер "Москва" та Керченський міст - сумнозвісні символи російської "влади" в українському Криму.

У Міністерстві оборони України прокоментували ранковий вибух на Кримському мосту.

Про це повідомляється у мікроблозі Міноборони у Twitter.

Так, у дописі зазначається, що крейсер Москва, який затонув у водах Чорного моря 13 квітня, та Кримській міст, на якому сьогодні сталися вибухи, були "символами влади РФ" у тимчасово окупованому півострові.

Відео дня

"Ракетний крейсер "Москва" та Керченський міст - два сумнозвісні символи російської влади в українському Криму - зникли. Що на черзі, росіяни?" - зазначили у Міноборони.

Вибухи на Кримському мосту: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 8 жовтня, на залізничній гілці Кримського мосту стався вибух, після чого почалася сильна пожежа.

У Росії заявили, що на Кримському мосту після підриву вантажної машини загорівся залізничний потяг з паливом, також зруйновано частину дорожнього полотна для автомобільного транспорту.

Пошкодження Кримського мосту ускладнює для окупантів постачання продовольства, пального та зброї до тимчасово окупованого півострова та півдня України, а також унеможливить перекидання мобілізованих росіян.

Вас також можуть зацікавити новини: