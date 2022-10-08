Кримський міст є ключовою логістичною ланка, яка зв'язує РФ з Кримом, а далі - з Херсонською областю, зазначив радник міністра внутрішніх справ.

Пошкодження Кримського мосту є великим плюсом для всіх українців, оскільки це ускладнює для окупантів ситуацію із постачанням продовольства, пального та зброї до тимчасово окупованого півострова та Херсонської області.

Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, Кримський міст - це ключова логістична ланка, яка зв'язує Росію з Кримом і далі з Херсонською областю. Станом на зараз Кримський міст уже офіційно заявлено росіянами, що він закритий.

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"Логістично у них різко ускладнюється ситуація із постачанням всього чого тільки можна, від продовольства і пального, і закінчуючи зброєю і до Криму та Херсонської області. Тому з цієї точки зору це, звичайно, великий плюс для всіх нас", - сказав він.

Він також зазначив, що намагання окупантів зробити тимчасову паромну переправу частково може вирішити питання поставок. Проте, так просто зробити це все за один день буде майже нереалістично.

Вибухи на Кримському мосту сьогодні - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа.

Спочатку повідомлялося, що горить паливний термінал.

Пізніше в РФ заявили, що на Кримському мосту після підриву вантажної машини загорівся залізничний потяг з паливом.

За даними Національного антитерористичного комітету Росії, вибух на Кримському мосту призвів до того, що загорілися сім паливних цистерн залізничного складу.

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