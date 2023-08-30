Це свідччить про низький моральний стан у армії загарбників.

У окупаційній армії РФ спостерігається високий рівень відмов воювати через відсутність підготовки та мотивації.

Як повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter, дезертирів замінюють новими мобілізованими.

Зазначається, що 25 серпня військовий суд РФ засудив двох солдатів до позбавлення волі на строк не менше двох років колонії за відмову повернутися на фронт в Україні. За даними "Медіазони", Росія щотижня засуджує близько 100 солдатів за відмову воювати.

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"Якщо ця тенденція збережеться, щороку буде винесено близько 5200 обвинувальних вироків за відмову воювати", - додається у повідомленні.

Як пояснили у розвідці, високий рівень обвинувальних вироків свідчить про низький моральний стан у армії окупантів та небажання деяких військових воювати. Останнє, ймовірно, відображає нестачу підготовки, мотивації та ситуації високого стресу, з якими війська РФ стикаються на всій лінії фронту в Україні.

Хоча деякі солдати відмовилися воювати і рівень виснаження армії залишається високим, Росія, найімовірніше, компенсує ці втрати відправкою на передову погано навчених солдатів.

"Після часткової мобілізації у вересні 2022 року Росія адаптувала свій підхід до ведення війни, використовуючи чисту масу для наступальних та оборонних операцій", - підсумували у Міноборони Британії.

Стан російської армії: останні новини

Раніше у Міноборони РФ проговорились, що у їхній армії є системні проблеми з грошовими поборами з боку командування та недотриманням прав військових.

За даними ЦНС, на тимчасово окупованих територіях Донецької області фіксують збільшення кількість дезертирів серед армії РФ. Водночас представники окупаційних "комендатури" ЗС РФ затримали близько 1 тисячі загарбників за пияцтво, наркотики та самовільне залишення місця служби.

За словами одного з полонених, росіяни готові відрубувати собі кінцівки, щоб не йти на війну.

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