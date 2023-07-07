Командири армії РФ грабують і тероризують особовий склад.

Після невдалого заколоту, ініційованого ватажком ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним, Міноборони РФ подало законопроект "Про статус військовослужбовця" , в якому визнало проблеми з системними грошовими поборами з боку командування і недотримання прав російських "воїнів", пише "Можем объяснить".

Із записки до законопроекту випливає, що витрати на армію різко зросли з розв'язанням повномасштабної війни проти України, але коштів все одно не вистачає. Підопічні Сергія Шойгу визнають, зокрема, що російські командири віддають накази "без визначення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення". Як наслідок, ремонт і заміна техніки, зброї проводиться коштом особового складу.

У МО РФ пов'язують саме з цією проблемою часті дострокові звільнення зі служби і зниження "морально-політичного і психологічного стану" війська країни-агресора.

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Крім того, в документі підтверджуються те, що раніше стало відомо від російських військових. Зокрема, про хабарі в розмірі 100 тисяч рублів за звільнення від несення служби на передовій, свавілля з відпустками (їх отримують або "наближені", або ті, хто дасть хабар командиру), проблеми із забезпеченням їжею і ліками тощо.

Міноборони для розв'язання проблеми пропонує внести зміни до статуту, заборонивши своїм командирам вимагати від особового складу те, на що не передбачено виділення грошей.

Витрати РФ на війну в Україні - останні новини

27 червня російський диктатор Володимир Путін проговорився, що діяльність найманців ПВК "Вагнер" фінансували коштом держбюджету Росії. За його словами, за рік ПВК отримала 86,3 мільярда рублів на виплати найманцям.

Пропагандист Дмитро Кисельов проговорився про реальні масштаби фінансування "проектів" Пригожина, назвавши суму майже в 10 разів більшу.

Експерти прогнозували, що після цього країни світу зроблять крок до визнання РФ країною-спонсором тероризму – через визнання ПВК "Вагнера", що активно бере участь у війні проти України, терористичною організацією.

4 липня Парламентська асамблея ОБСЄ визнала Російську Федерацію державою-спонсором тероризму, а ПВК "Вагнера" – терористичною організацією,

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