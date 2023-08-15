Їх звинуватили у пияцтві, дезертирстві та вживанні наркотиків.

На тимчасово окупованих територіях Донецької області фіксують збільшення кількість дезертирів серед армії РФ.

Як повідомляє Центр національного спротиву, у загарбників погіршився морально-психологічний стан.

"Так, за останній місяць серед представників російських військ знизився рівень виконавчої дисципліни серед представників особового складу противника", - зазначає ЦНС.

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Водночас представники окупаційних "комендатури" ЗС РФ затримали близько 1 тисячі загарбників. Вони скоїли кримінальні та адміністративні правопорушення:

самовільне залишення місця служби;

розпивання алкогольних напоїв;

вживання наркотичних речовин або інших психотропних засобів.

На думку ЦНС, такі некоординовані дії з боку представників російських окупантів можуть посилити загрозу для цивільного населення окупованого регіону.

Дезертири у російській армії

Нещодавно у Міноборони України повідомлялось, що серед російських загарбників продовжують поширюватися панічні настрої, зросла кількість випадків дезертирства та самокаліцтва.

Днями стало відомо, що тимчасово окупованому селищі Горностаївка Херсонської області росіяни ввели військові патрулі для своїх же. Патрульні та військовослужбовці комендатури обходять кожен будинок, щоб знайти дезертирів серед своїх солдат.

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